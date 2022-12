Auktion der Jenaer Bürgerstiftung: Dieses Jahr waren alle Positionen hart umkämpft

Jena. Unbezahlbare Gelegenheiten 2022: Gesamtgewinn von 4230 Euro für die Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland

Das Dreisterne-Menü mit Blick auf die Sterne schlug die Wanderung mit Ministerpräsidenten Bodo Ramelow um 15 Euro. Am Sonntag gegen 20 Uhr endete die Versteigerung der unbezahlbaren Gelegenheiten der Jenaer Bürgerstiftung.

Die insgesamt 20 Aktionen brachten knapp 4230 Euro ein. Höchstbietend wurden die beiden Hotelübernachtungen samt Drei-Sterne-Menü zur Sternenbeobachtung auf der Hohen Geba versteigert – für insgesamt 422 Euro, dicht darauf folgte die Wanderung mit den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für 407 Euro und die persönliche Führung und Nutzung von Schillers Gartenhaus für 402 Euro. „Wir freuen uns sehr über den Erlös!“, so die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Barbara Albrethsen-Keck.

„Anders als in den vergangenen Jahren waren in diesem Jahr eigentlich alle Gelegenheiten umkämpft, und wir konnten alles an den Mann oder die Frau bringen.“ Die Gewinne fließen in die gemeinnützige Arbeit der Stiftung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Jena und im Saale-Holzland.

So werde zum Beispiel das Projekt zur Ukrainehilfe davon profitieren, welches in diesem Jahr kurzfristig und mit viel Elan auf die Beine gestellt wurde, um Geflüchteten die Ankunft in Jena zu erleichtern. Eine besondere Ersteigerin in diesem Jahr war die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Die Grünen). Sie hatte in der Vergangenheit bereits selbst bei der Auktion als Gelegenheitsgeberin mitgewirkt, in diesem Jahr beteiligte sich Anja Siegesmund auf anderem Wege und ersteigerte die beiden Gelegenheiten „Einmal das Jena-Journal moderieren“ und „Die Tanzformation Cucumbers für ihre private Feier“.

„Ich war am Sonntag beim Mitbieten total aufgeregt“, so die Umweltministerin, „und jetzt freue ich mich über diese besonderen Weihnachtsgeschenke für meine Kinder.“