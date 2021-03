Solace heißt der Song der Jenaer Band „XOX“, für den am vergangenen Wochenende in der Rocks-Kletterhalle ein Video gedreht wurde.

Jena. Solace heißt der neue Song der Jenaer Band „XOX“, für den jetzt in der Rocks-Kletterhalle ein Video gedreht wurde.

Freischaffende Künstler, Schauspieler oder Musiker hängen aufgrund der Corona-Krise in den Seilen. Die drei Jenaer Bandmitglieder von „XOX“ sind da in einer weniger schwierigen Lage, denn die Musik ist eine Leidenschaft, der sie neben ihren Hauptberufen nachgehen. Trotzdem hängen sie in den Seilen – im wörtlichen Sinne.