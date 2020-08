Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus Jenaer Preis für Grünfassade wird grüne Oase

Viel Grün ist gut fürs Klima, vor allem in Stadtgebieten mit Zentrumslage oder auch mit erhöhtem Aufkommen an Straßenverkehr. Ganz in diesem Sinne gab es seit Jahren den Grünfassadenpreis der Stadt Jena. Dieses Jahr wurde er nun erstmals erweitert ausgelobt, als „Preis für Grüne Oasen in Jena“. Sozusagen eine Weiterentwicklung des Preises für Fassaden- und Dachbegrünung, die nun nicht mehr auf Fassaden beschränkt ist

Doch wie vieles andere im Alltagsleben hat Corona hier auch dazwischengefunkt. Und so konnte die Verleihung des Preises Anfang Juni nicht stattfinden, da auch der „Lange Tag der Natur“, der vorgesehen war als würdiger Termin für die Preisverleihung durch den Naturschutzbund (Nabu) Thüringen und die Stiftung Naturschutz Thüringen, abgesagt werden musste.

Deshalb hat man sich bei der Stadt nun entschlossen, die Bewerbungsfrist für den Preis zu verlängern bis zum 28. August 2020 und die Preisverleihung, wenn denn alles klappt, im September 2020 zu ermöglichen, sagt Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD).

Er ermuntert auch noch einmal möglichst viele Bürger zur Teilnahme. Denn der zugelassene Teilnehmerkreis sei ja jetzt wesentlich größer als vorher. So können neben begrünten Fassaden und Dächern erstmals auch grün gestaltete Balkons, Vorgärten, Innenhöfe und Brachflächen für den Wettbewerb eingereicht werden. Prämiert werden können sowohl längerfristig als auch nur zeitweilig begrünte Objekte.

Der Bürgermeister macht aber auch darauf aufmerksam, dass sich solche grünen Oasen möglichst im urbanen Raum, also in innerstädtischen Gebieten oder stark belebten Stadtvierteln befinden sollten. Also weniger in ohnehin schon sehr grünen Gebieten an ruhig gelegenen Stadträndern. Es gehe schließlich darum, durch viel Grün das städtische Klima zu verbessern und die Attraktivität in der Stadt für Einwohner und Gäste weiter zu erhöhen.

Der Preis für die grünen Oasen ist mit 2000 Euro dotiert. Er kann aber auch auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden, sofern es mehrere sehr gute Bewerbungen gibt. Benötigt werden Name und Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sowie eine Beschreibung zur Begrünung mit aussagekräftigen Fotos. Bewerben können sich Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Verbände, Planungsbüros, Architekten, die ein begrüntes Objekt besitzen oder ein Projekt geschaffen haben und vom Eigentümer berechtigt worden sind, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Bewerbungen an Stadtverwaltung Jena, Fachdienst Umweltschutz, Am Anger 26, E-Mail an umweltschutz@jena.de; Informationen unter jena.de