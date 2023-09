Ausblick auf neue Spielzeit Philharmonie Jena

Jena. Die Jenaer Philharmonie lädt anlässlich des Startes der neuen Spielzeit zum ersten „Philharmonischen Salon“ mit Generalmusiker und Orchesterdirektor.

Bereits vor dem Start der neuen Spielzeit der Jenaer Philharmonie lädt die Philharmonische Gesellschaft Jena am Freitagabend, um 19 Uhr ins Volkshaus zum ersten „Philharmonischen Salon“. Hier stellen der Generalmusikdirektor Simon Gaudenz und Orchesterdirektor Alexander Richter Schwerpunkte der Spielzeit vor.

Wie das Jubiläumskonzert zu 90 Jahre Jenaer Philharmonie, am 8. März mit der 8. Sinfonie von Gustav Mahler und dem Auftragswerk Nr. 8 von Andrea Lorenzo Scartazzini. Die gemeinsamen Auftritte des Orchesters mit dem neuen „Artist in Residence“, dem Schauspieler Stefan Kurt, versprechen einiges. So wird laut Pressemitteilung, Kurt unter anderem das Eröffnungskonzert am Samstag moderieren.

Zu Höhepunkten der kommenden Wochen und Monate werden Gaudenz und Richter einige Hintergrund-Infos berichten und auch Fragen aus dem Publikum beantworten.

Philharmonischer Salon, Anna-Auerbach-Saal im Erdgeschoss des Volkshauses, Eingang Turmgebäude oder über den Eingang der ehemaligen Bücherei. Der Zugang ist barrierefrei.