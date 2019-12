Ausblick auf politische Knaller des Jahres 2020

Freunde der Silvesterknallerei geraten in Jena zunehmend unter Druck. Und auch die Jenaer Politik liefert Gründe, die ein oder andere Rakete vielleicht nicht zu zünden: Im kommenden Jahr gibt es schon genug Knaller.

Einen kostenlosen Nahverkehr für Kinder und Jugendliche wünschen sich viele Eltern. Berlin hat in diesem Jahr das kostenlose Schülerticket eingeführt, Rostock und Magdeburg folgen. Für das 4. Quartal 2019 hatte der Jenaer Oberbürgermeister Zahlen versprochen, was kostenloser Schülerverkehr die Stadt kosten würde. Die Zahlen sollte es schon vor einem Jahr geben. Vielleicht wird es unterm Strich sogar ein gutes Geschäft für den Stadtwerkeverbund.

Bleibt die große Sauer-Orgel im Volkshaus? Darüber wollen sich Jenakultur, Ernst-Abbe-Stiftung und Orgelsachverständige in den ersten drei Monaten von 2020 Gedanken machen. Die Sanierung wäre teuer, ein Erhalt aber im Sinne von Konzertfreunden. Bis zum nächsten Orgel-Gipfel im Frühjahr soll ein Ergebnis vorliegen.

Im Rechtsstreit um den Handelsneubau am Salvador-Allende-Platz muss sich die Stadt bis März entscheiden, ob sie in Berufung geht. Der Investor Hubert Werner hat schon investiert und will auf seinem Grundstück ein weiteres Zentrum bauen. Den Bauantrag von 2016 hatte die Stadt 2017 abgelehnt, weil sie für mehr Handel in Lobeda-Ost keinen Bedarf sieht. In der ersten Runde bei Gericht bekam der Investor Recht, der diesen Bedarf sehr wohl sieht.

Beim Eichplatz-Projekt ist Jena in Zeitverzug. An einem Frühlingstag des Jahres 2020 soll die Öffentlichkeit nun erfahren, welcher Investor auf dem Westdrittel des heutigen Parkplatzes bauen darf. Drei gestaffelte Hochhäuser sind dabei ausdrücklich erwünscht. Dem Stadtentwicklungsausschuss wurde 2019 mitgeteilt, dass die Öffentlichkeit vor der finalen Abstimmung die Entwürfe sieht. Bisher ist die Ausschreibung supergeheim.

Am Inselplatz wird es 2020 mit dem Bauen ernst. Das städtische Parkhaus und das daran angrenzende neue Uni-Rechenzentrum sollen die ersten Gebäude sein, die auf dem zuletzt als Parkplatz genutzten Areal entstehen sollen. Beide Gebäude stehen an der Ostseite des Platzes. Die daran angrenzende Hauptstraße Osttangente steht auch ganz oben auf der städtischen Investitionsliste.

Auch für den neuen Firmensitz des Technologiekonzerns Carl Zeiss sollen 2020 die Bauarbeiten beginnen. Wie großflächig auf dem von Schott erworbenen Flächen abgerissen wurde, sieht man am besten vom Westbahnhof aus. Den Einleitungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Carl-Zeiss-Promenade“ hatte der Stadtrat im Dezember 2018 auf den Weg gebracht. Der Entwurf (2019 lag nur der Vorentwurf aus) muss aber noch öffentlich ausgelegt werden. Dies soll von April bis Juni passieren.

Die neue Zuschussvereinbarung für Jenakultur für die Jahre 2021-24 wird diskutiert und beschlossen. Im Fünf-Jahr-Plan für die Kulturlandschaft wird geregelt, welche Kultureinrichtungen wie unterstützt werden. Deshalb ist dies ein sehr wichtiges Papier. Einen Mehrbedarf von 500.000 Euro pro Jahr hat die Jenaer Philharmonie zur Umsetzung ihres Zukunftskonzeptes angemeldet. Bis Mitte Januar läuft auch noch eine Online-Umfrage der Stadt zum Jenaer Kulturangebot.