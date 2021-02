Ausgabe von FFP2-Masken in Jena geht weiter

Das Deutsche Rote Kreuz hat am Dienstag die Ausgabe von medizinischen Masken an Jenabonus-Inhaber am Holzmarkt und in der Begegnungsstätte Ernst-Schneller-Straße beendet.

Wie Sozialdezernent Eberhard Hertzsch betonte, werde das Angebot vom 22. Februar bis 31. März in den Stadtteilbüros in Winzerla und Lobeda, in der Kreisdiakoniestelle und im Begegnungszentrum Jena-Nord fortgeführt. Ausgegeben werden pro Anspruchsberechtigtem im Alter von 15 bis 59 Jahren einmalig drei FFP2-Masken und zehn medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen.

Stadtteilbüro Winzerla, Anna-Siemsen-Straße 49, Montag und Mittwoch, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr;

Stadtteilbüro Lobeda, Karl-Marx-Allee 28, Dienstag und Mittwoch, 14 bis 17 Uhr;

Kreisdiakoniestelle, Saalbahnhofstraße 9, Dienstag, 8 bis 13 Uhr und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr;

Begegnungszentrum Jena, Closewitzer Straße 2, Dienstag bis Donnerstag , 9 bis 13 Uhr, oder nach telefonischer Absprache unter der Nummer 03641/44 36 62.