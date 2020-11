15 Fahrzeuge sind in Jena beschädigt worden (Symbolbild).

Jena. Zwei Jugendliche haben in Jena die Außenspiegel von 15 geparkten Fahrzeugen abgetreten. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Außenspiegel von 15 Fahrzeugen in Jena abgetreten – Täter auf frischer Tat ertappt

Die Polizei erwischte dank eines Zeugenhinweises in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, als diese in der August-Bebel-Straße an insgesamt fünfzehn geparkten Fahrzeugen den rechten Außenspiegel abtraten. Gegen die zwei männlichen Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, teilte die Polizei mit.

Weitere Tat: Sachbeschädigung in Jenaer Bank

Kurz zuvor, am Sonntag gegen 0.15 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher – darunter auch die zwei Auto-Randalierer – beobachtet, wie ein Jugendlicher aus der Gruppe die Überwachungskamera samt Kabel von der Decke im Schalterraum der Bank in der August-Bebel-Straße in Jena abrissen und die Überwachungskamera entwendeten.

Laut Angaben der Polizei konnte die Personengruppe nahe der Bank gestellt werden. Auch das Beutegut wurde gefunden. Der männliche Jugendliche im Alter von 14 Jahren muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten.

Weitere Blaulichtmeldungen