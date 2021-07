Wir stoßen an mit Smoothies statt mit Prozentigem (von links): Michael Lischke (Suchthilfe in Thüringen SiT), Schulsozialarbeiterin Andrea Hempel, Ina Karsten (SiT) und Doreen Kunath (Krankenkasse DAK) vor den Bildern der Ausstellung „bunt statt blau“ in der IGS „Grete Unrein“.