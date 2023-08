Ausstellung in Jena: Wo sind Thüringens „Blühende Landschaften“?

Jena. Ausstellung des Jenaer Kunstvereins begibt sich ab dem ersten September auf die Suche.

Zwischen der Fernseh-Ansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl am Vorabend der deutschen Wiedervereinigung und dem anarchischen Punksong „Scheiß DDR“ der Band Pisse aus Hoyerswerda entfaltet sich die Ausstellung des Jenaer Kunstvereins. Die Aussteller begeben sich auf die Suche nach den von Kohl versprochenen „Blühenden Landschaften“.

Vom 2. September bis 14. Oktober werden strukturelle Herausforderungen Thüringens neu gedacht. Raum, Zeit, Historie und Demografie – Die Ausstellung entfaltet einen neuen Blickwinkel auf die Chancen dieses Bundeslandes.

Verhältnisse von Stadt und Land

In Kooperation mit der Ausstellung „Endland – Verlassene Orte Thüringens“ auf dem Weimarer Kunstfest wird ein neuer Blick auf die Verhältnisse von Stadt und Land, Individuum und Gesellschaft, Industrie und Natur geworfen.

Videos, Grafiken und Installationen

Gezeigt werden Videoarbeiten, Grafiken, Zeichnungen, Fotografien und Installationen von Gökçen Dilek Acay, Christoph Blankenburg, Enrico Freitag, Tobias Gellscheid, Susanna Hanna, Susann Maria Hempel, Frenzy Höhne, dem Kollektiv „Made by us“, bestehend aus Saori Kaneko und Richard Welz, sowie Christof Zwiener.

Die Vernissage der Ausstellung „Blühende Landschaften“ findet am Freitag, 1. September, mit Auszügen aus dem Text „Mische“ von Stefan Petermann in den Räumen des Jenaer Kunstvereins am Markt 16 statt. Der Kurator der Ausstellung, Robert Sorg, wird ab 19 Uhr vor Ort eine Einführung geben.

Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei.