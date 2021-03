Ausstellung mit Frauengesichtern in Jena

Bis August wird die Ausstellung „Faces-Woman-Faces“ von Doris Becker in den Räumen der Sobaexa-Coworking UG am Carl-Zeiss-Platz 3 zu sehen sein. Die Firma gibt Künstlerinnen Gelegenheit, in regelmäßig wechselnden Ausstellungen ihre Bilder zu präsentieren. Doris Becker, geboren 1956 in Bad Salzungen, ist Diplomlehrerin, Künstlerin, freiberuflich seit 2019 tätig. Seit 2018 lebt sie in Tann, Rhön, und hat dort eine kleine Galerie im Roten Schloss. „Die Schönheit der Frau in all ihren Facetten, versuche ich in meinen Bildern festzuhalten“, schreibt Becker auf ihrer Homepage.

www.doris-becker.de