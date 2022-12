Ausstellung zur Filmstadt Dornburg

Dornburg. Sonderschau soll ab August 2023 zu sehen sein. Dornburger Schlösser im Weihnachts-TV

Freunde des weihnachtlichen Märchenfilms bekommen am Sonntag, 25. Dezember, auch die Dornburger Schlösser zu sehen. Der Film „Zitterinchen“, der am ersten Weihnachtstag ab 14.40 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, zeigt in einigen Szenen das Rokokoschloss als Kulisse.

Zum Schlösserkindertag am 20. September 2023 wird der Film dann auch vor Ort vorgeführt. Außerdem plant die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für die Saison 2023 die Sonderausstellung „Filmstadt Dornburg“, die Dornburg und die Schlösser als beliebte Filmkulisse in den Blick nimmt.

Der Film „Zitterinchen“ beruht auf dem gleichnamigen Märchen aus dem „Deutschen Märchenbuch“ des Thüringers Ludwig Bechstein (1801-1860). Die Dreharbeiten für „Zitterinchen“ im Mai 2021 waren eine spannende Erfahrung auch für die Mitarbeitenden der Stiftung, heißt es.

Die Frühjahrswärme kam später als erwartet, deshalb zierten – gärtnerische Berufsehre hin oder her – unzählige Kunstblumen das Filmset im Gartendenkmal. Auch innen wurde gedreht – im Festsaal fand eine opulente Tafel ihre festliche Bühne, und im Keller des Renaissanceschlosses richteten die Requisiteure kurzerhand einen vergitterten Kerker ein. Für die authentische Wirkung wurden moderne Elemente wie Gullydeckel überdeckt, Schilder abgeschraubt und das Rokokoschloss zum Teil wohnlich dekoriert. Der verspielte Filmhund Resi in der Titelrolle tollte über die sonst streng gehüteten Rasenflächen und staubte viele Leckerli ab.

Und mit Museumskurator Christian Hill erhielt sogar ein Mitarbeiter der Stiftung spontan eine Rolle – die des ganz in Rosa gekleideten Dieners des schönen Prinzen. Von all dem und vielem mehr sollen die Gäste in der nächsten Saison erfahren. Die Ausstellung „Abgedreht! Filmstadt Dornburg“ ab Ende August präsentiert einen Zusammenschnitt der seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Dornburg gedrehten Filme, dazu gebe es zahlreiche Hintergrundinformationen.

Führungen zeigten die Originalschauplätze und böten Anekdoten von den Filmsets. Ob Kino- oder TV-Produktion, Märchen- oder Dokumentarfilm – die reizvolle Anlage der Dornburger Schlösser und Gärten lockt seit Jahrzehnten immer wieder als Filmkulisse und brachte Stars wie Zsa Zsa Gabor oder Manfred Krug nach Dornburg.