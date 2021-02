Auto blockiert mit offenen Türen Straße - Zwei Mal Totalschaden und Straßensperrung

Auto machte sich selbstständig und blockiert mit offenen Türen Straße

Gegen 10.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Stadtroda und gab an, dass ein Pkw auf Höhe des Busplatzes in Eisenberg mitten auf der Straße steht und diese blockiert. Zudem sind wohl alle Türen geöffnet. Die Zeugin geht davon aus, dass sich das Fahrzeug selbstständig gemacht hat. Vor Ort stellte die Polizei den Pkw in mitten der Walther-Rathenau-Straße fest, auch der Originalschlüssel steckte noch im Wagen. Die Beamten stellten das Fahrzeug um, um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu beseitigen. Wenig später konnte der 79-jährige Nutzer ausfindig gemacht und der Schlüssel, sowie das unbeschädigte Fahrzeug, an ihn übergeben werden.

Zwei Mal Totalschaden und Straßensperrung

Zwischen Quirla und Mörsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW aus Richtung Mörsdorf wollte auf den Autobahnzubringer abbiegen, dahinter befand ein weiteres Fahrzeug. Eine Fahrerin, welche aus Richtung Quirla nach links auf die Autobahn auffahren wollte, übersah den Pkw allerdings und stieß mit diesem zusammen. An dem Mercedes und dem VW Polo entstand Totalschaden. Personen wurden aber glücklicherweise nicht verletzt. Während der Bergungsmaßnahme der nicht mehr fahrbereiten Pkws musste die Straße kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

16-jähriger Tabakdieb

Ein 16-Jähriger klaute am Montagmittag in einem Supermarkt in der Rudolstädter Straße in Jena Tabakwaren. Gegen 11.30 Uhr begab sich der Junge in die Filiale, nahm vier Schachteln Tabak im Gesamtwert von 36 Euro an sich und verließ im Anschluss, ohne zu bezahlen, den Markt. Der Sicherheitsdienst konnte den Diebstahl allerdings beobachten, den 16-Jährigen auf seiner Flucht stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle halten.

Fahrraddiebe unterwegs

Ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Propain" wurde in der Nacht zu Montag in der Oßmaritzer Straße in Jena entwendet, wie der 38-Jährige Eigentümer am Montagvormittag mitteilte. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses und nahmen das Fahrrad im Wert von etwa 4000 Euro, sowie einen Rucksack und weitere Zubehörteile an sich. Der Täter entkam unerkannt.

Auch in der Stifterstraße wurde ein Diebstahl bekannt. Aus einer Tiefgarage, in der mehrere Fahrräder untergebracht waren, entwendeten unbekannte Täter ein schwarz-grünes Cube. Nachdem der Unbekannte alle verfügbaren Fahrräder zurecht stellten, entschied sich der Täter jedoch nur das Cube an sich zu nehmen und konnte im Anschluss unerkannt entkommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen