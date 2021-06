Ein Auto steht in Flammen. (Symbolbild)

Auto fängt in Isserstedt plötzlich Feuer

Isserstedt In Isserstedt hat ein fahrendes Auto sich so lange erhitzt, bis es schließlich Feuer gefangen hat. Die Polizei hat die Ursache wohl gefunden.

Am Sonntagnachmittag hat ein Auto in Isserstedt plötzlich Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte der Wagen während der Fahrt aus Richtung Kleinromstedt Hitze, bis er schließlich in Isserstedt brannte.

Die drei Insassen konnten sich mit einem Sprung aus dem Fahrzeug retten und blieben dadurch unverletzt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand führte eine technische Störung zu dem Brandfall.

