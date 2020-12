Auto gelöscht vorm Jenaer Gefahrenabwehrzentrum

Das in Flammen geratene Fahrzeug: Feuerwehrleute hatten das Feuer im Motorraum schnell gelöscht.

Den kürzestmöglichen Ausrückweg hatte am Freitagvormittag die Jenaer Feuerwehr. Direkt vor dem Gefahrenabwehrzentrum geriet kurz vor der Kreuzung an der alten Feuerwache ein grauer Kleintransporter in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug schnell mit viel Schaum. Die Freimachung der Straße zum Damenviertel dauerte etwas länger, da der Schaumteppich wieder beseitigt werden musste. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand, teilte die Polizei mit.