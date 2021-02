Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (Symbolbild)

Jena Unbekannter verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro an einem parkenden VW.

Auto in Jena beschädigt und dann geflüchtet

Am Mittwoch ereignete flüchtete ein noch unbekannter Täter nach einem Verkehrsunfall in der Dammstraße in Jena.

Ein grauer Pkw VW stand am rechten Fahrbahnrand zwischen der dortigen Grundschule und der Kindestagesstätte, in Richtung Tümplingstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 15 Uhr den VW an der linken Seite. Der Verursacher flüchtete nach der Tat, wie die Polizei berichtete.

Den Unfallhergang konnte die Fahrzeugnutzerin allerdings nicht beobachten. Nach ersten Einschätzungen beträgt der entstandene Schaden einen mittleren vierstelligen Bereich, da dieser fast die komplette linke Fahrzeugseite umfasst.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen kann, meldet sich telefonisch unter: 03641/810.

