Auto schleudert aus Kreisverkehr und Frau fährt am Vormittag mit über zwei Promille durch die Stadt: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena war am Donnerstagmorgen eine stark betrunkene Frau mit dem Auto unterwegs. Auch einen Radfahrer erwischte die Polizei unter Alkoholeinfluss. Diese und weitere Meldungen aus Jena.

Zeugen informierten am Donnerstagvormittag die Polizei, dass in der Innenstadt ein VW fährt, dessen Fahrerin womöglich alkoholisiert sei. Und tatsächlich stellten die Beamten bei der Frau einen Alkoholwert von knapp 2,3 Promille fest, wie sie in einer Meldung schreiben. Der 51-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Auto schleudert durch Kreisverkehr

Ein 21-Jähriger ist Donnerstagnacht im Kreisverkehr in der Ilmnitzer Landstraße von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, geriet der junge Mann aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Er verletzte sich glücklicherweise nicht. Sein Auto jedoch musste abgeschleppt werden.

Radfahrer radelt betrunken

In der Nacht zu Freitag war ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Allerdings hatte er zuvor ausgiebig getrunken, so dass die Polizei bei einer Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille feststellte, wie es in einer Meldung heißt. Dem 19-Jährigen wurde entsprechend Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kleinkraftrad fällt um

Ein 64 Jahre alter Mann musste am Donnerstagnachmittag feststellen, dass sein Kleinkraftrad beschädigt wurde. Wie die Polizei schreibt, hatte der Mann sein Gefährt hinter einem Poller abgestellt, der von einer unbekannten Person umgefahren wurde. Dadurch kippte das Kleinkraftrad um und wurde beschädigt, während sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wie hoch der Schaden war, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Künstler erwischt

Kurz nach Mitternacht wurden zwei junge Männer erwischt, wie sie in der Grietgasse mit einem Stift Schmierereien an einer Hausfassade und Mülltonnen hinterließen. Ein Zeuge informierte die Polizei, die die beiden antraf und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufnahm.

