Auto überschlägt sich bei Unfall auf der A4 - Sattelzug fährt einfach weiter

Magdala. Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf der A4 bei Magdala beim Überschlagen seines Wagens verletzt worden. Ein Sattelzugfahrer, der offenbar den Unfall verursacht hatte, flüchtete.

Am Mittwochvormittag hat sich ein Auto zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha in Fahrtrichtung Dresden überschlagen. Am Unfall soll zudem ein Sattelzug beteiligt gewesen sein, der jedoch einfach weiterfuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt, ohne auf den dort fahrenden Opel Meriva zu achten. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Daraufhin überschlug sich der Opel und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Ein weiteres Fahrzeug konnte dem Opel nicht mehr ausweichen und krachte dagegen.

Opel-Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Jena gebracht. Der Sattelzug soll ein niederländisches Kennzeichen getragen und eine blaue Plane transportiert haben. Zeugen sollen sich mit Hinweisen an die Autobahnpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 036601/70-125 wenden.

