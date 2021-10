Autofahrer bei Unfall auf A4 schwer verletzt

Bucha. Bei einem Unfall auf der A4 nahe Jena wurde am Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt. Sowohl der Lobdeburgtunnel als auch der Jagdbergtunnel waren kurzzeitig gesperrt.

Nach einem Verkehrsunfall war die A4 in Richtung Frankfurt in der Nacht zu Montag für mehr als eine Stunde in Höhe der Anschlussstelle Bucha im Saale-Holzland-Kreis gesperrt gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte ein Auto mit einem vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte.

Von der Wucht des Aufpralls sei das Auto umhergeschleudert worden und auf der Mitte der Fahrbahn stehen geblieben. Der Fahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Augrund des Unfalls waren auch der der Lobdeburgtunnel als auch der Jagdbergtunnel kurzzeitig gesperrt.