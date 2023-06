Autofahrer bei Unfall in Jena schwer verletzt

Jena. Bei einem Unfall in Jena wurde m Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Unfall in Jena wurde am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, ein Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, war ein 58-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Stadtrodaer Straße in Richtung Lobeda unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Aral-Tankstelle aus noch unbekannter Ursache auf den Grünstreifen geriet und sich überschlug.

Der Fahrer war im Auto eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Er kam zur Behandlung ins Klinikum . Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Klärung, ob bei dem Unfall ein zweites Fahrzeug eine Rolle gespielt habe, sucht die Polizei nach Zeugen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.