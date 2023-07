Eine Radfahrerin und ein Autofahrer gerieten in einen Streit. Daraufhin griff der Autofahrer die Radfahrerin an. (Symbolbild)

Autofahrer lauert Radfahrerin nach Streit in Jena auf und greift sie an

Am Wochenende war in Jena einiges los. Unter anderem griff ein Mercedesfahrer eine Radfahrerin an und ein Hund hat einen Fußgänger gebissen.

Eine Radfahrerin und ein silberner Mercedes fuhren am Sonntagabend in Jena die Kahlaische Straße stadtauswärts. Wie die Polizei mitteilte, kam es hierbei zu einem Streit der beiden über geltendes Verkehrsrecht. Nachdem der Mercedesfahrer an der Radfahrerin vorbeifuhr, habe der unbekannte Autofahrer der Radfahrerin aufgelauert und diese körperlich angegriffen. Hierbei sei die Frau leicht verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein anderer Vorfall ereignete sich auch am Sonntag in Jena: Ein Hund hat am Mittag an einer Fußgängerampel im Bereich der Camsdorfer Brücke in Jena einen Fußgänger angegriffen. Laut Angaben der Polizei hat der Hund einen Mann gebissen, der ebenfalls an der Ampel stand. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Gegen die Frau wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Auch die Feuerwehr musste am Wochenende ausrücken. So kam es auf einem Balkon eines Hochhauses am Sonntagnachmittag zu einer Rauchentwicklung. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Zigarette in einem Blumenkasten ausgedrückt. Die Kippe habe danach weitergeglüht, wodurch der Blumenkasten anfing zu schmoren. Die angerückten Feuerwehrleute konnten die Gefahr beseitigen, indem sie den Blumenkasten wässerten. Personen seien nicht zu schaden gekommen.

Zudem klauten Unbekannte in der Nacht vom Samstag zum Sonntag eine Simson S51 von einem Parkplatz im Bereich des Nordfriedhofes in Jena. Eine Anzeige wurde laut Polizei erstattet. Das Fahrzeug sei zur Fahndung ausgeschrieben.

Und auch von Schmierereien bleibt Jena nicht verschont: An der Hauswand eines Wohnhaus in der Mittelstraße in Jena wurde am Sonntagmittag Schmierereien festgestellt. So teilte es die Polizei mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Ermittlungen wurden aufgenommen.