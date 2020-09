Jena. Der Vorschlag aus dem Beirat für Klimaschutz dürfte es in den politischen Gremien der Stadt schwer haben. Heiße Debatten gab es in sozialen Netzwerken

Vor einem Jahr hat Jena den Klimanotstand ausgerufen. Ein Vorschlag aus dem Klimaschutzbeirat trägt nun zu einem Temperaturanstieg in sozialen Netzwerken bei. Weite Teile der Innenstadt sollen demnach „autofreie Kernzone“ werden. So steht es in einem Auftrag, den das Gremium dem Oberbürgermeister erteilen will. Zunächst müsste sich dafür aber eine politische Mehrheit finden.