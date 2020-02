Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Automat gesprengt: Rund 40.000 Euro Schaden - Wieder mehrere Kellereinbrüche - Radfahrer verletzt

Automat gesprengt: Rund 40.000 Euro Schaden

Die Sprengung eines Fahrkartenautomaten meldete Donnerstag früh gegen 7.30 Uhr ein Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs. Wann genau der Automat an der Straßenbahnhaltestelle Löbdergraben gesprengt wurde und was als Sprengmittel verwendet wurde, ist bisher noch unklar. Der Fahrkartenschalter wurde aber vollständig zerstört und ist funktionsunfähig. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wieder Kellereinbrüche

Zum „Objekt der Begierde“ wurden wieder zahlreiche Keller in Jena. Im Laufe des Donnerstags musste die Polizei in drei Mehrfamilienhäuser Anzeigen aufnehmen. In der Felix-Auerbach-Straße, Richard-Sorge-Straße und Mittelstraße haben der oder die Täter versucht Beute zu machen. Vorwiegend hatten es die Unbekannten wieder auf Fahrräder oder Fahrradteile abgesehen. Eine abschließende Auflistung gibt es noch nicht.

Fenster eingeworfen

In Maua wurde an einer Gaststätte eine Fensterscheibe beschädigt, was der Polizei am Donnerstag gemeldet wurde. Unbekannte Täter hatten die Scheibe zum Saal eingeworfen und dadurch einen Schaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Anschließend verschwanden sie unerkannt vom Tatort. Die Inhaberin des Lokals vermutet als Tatzeitraum die Nacht auf Donnerstag.

Unfall zwischen zwei Fahrradfahrer: Beide ins Krankenhaus

Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr kam es in der Göschwitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Die in entgegengesetzter Richtung radelnden Männer kollidierten auf der Brücke Höhe Prüssingstraße miteinander und stürzten. Dabei verletzten sie sich an Hand und Schulter. Beide Fahrradfahrer kamen ins Klinikum.