Baby „Paul“ ist vollgepackt mit Elektronik

Er heißt Paul und sieht aus wie ein richtiges Baby, das etwas zu früh auf die Welt gekommen ist und als frühgeborenes Kind gilt oder wie es im Volksmund oft heißt, als „Frühchen“. Und er reagiert auch wie ein echtes Kind. Denn Paul ist voller elektronischer Bauteile und wird an einen Computer oder Laptop angeschlossen. Er ist eine Demonstrationspuppe, an der das Team der Frühgeborenenstation (Neonatologie) des Jenaer Universitätsklinikums ab sofort im regelmäßigen Training sein Wissen erweitern und seine Fähigkeiten schulen kann.

Erste goldene Stunde

Das sei auch enorm wichtig, wie der Kinderarzt Hans Proquitté sagt, der die Sektion Neugeborenen- und Pädiatrische Intensivmedizin an der Kinderklinik leitet. Es komme auf Schnelligkeit und Umsicht gerade in der ersten Zeit gleich nach der Geburt an, sagt der Professor. Man spreche nicht umsonst von der „First Golden Hour“, also der ersten goldenen Stunde nach der Geburt. Da müsse man rasch informiert sein, wie der junge Organismus funktioniere, wo es im Körper Probleme gebe und wo man schnell mit der Versorgung und Behandlung ansetzen sollte.

So seien an der Puppe Infusionen möglich, aber auch das Einbringen von Kathetern über den Nabel, das Messen von Herzschlag und Lungenfunktion und vieles mehr. Der synthetische Baby-Körper zeige, je nach seiner Programmierung, ganz spezifische Reaktionen. Und das alles in Echtzeit. „Wir werden ganz verschiedene Situationen simulieren können“, sagt Proquitté. Auch besonders kritische Situationen, mit denen keiner der Behandelnden rechnet, werde man durchspielen. So könnten alle Ärzte und Schwestern wertvolle Erfahrungen bei der Erstversorgung von Frühgeborenen sammeln, ist sich der Kinderarzt sicher.

Jenas Kinderklinik mit vorn

Bisher gehört die Jenaer Neonatologie mit zu den führenden ihrer Art im Vergleich mit den anderen Kinderkliniken. Proquitté spricht vom ersten Drittel, in dem sich die Jenaer laut des Vergleichssystems des deutschen Neonatologie-Netzwerks unter den deutschen Kinderkliniken bewegen. Überhaupt seien in den vergangenen Jahrzehnten die Möglichkeiten der Medizin für eine erfolgreiche Behandlung von Frühgeborenen schrittweise besser geworden. Die in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommenen Kinder hätten zunehmend bessere Chancen auf ein normales Leben.

Acht bis zehn Prozent der Geburten werden heutzutage als Frühgeburten registriert. In der Jenaer Kinderklinik sind es im Schnitt jährlich 70 Kinder, die mit einem Gewicht von unter 1500 Gramm geboren werden, 40 sogar unter 1000 Gramm. Die Chancen seien bei zirka 90 Prozent von ihnen sehr gut, betont Proquitté. Er freut sich, dass diese Chancen nun noch weiter erhöht werden können, wenn Ärzte und Schwestern erstmals an einer solchen Frühgeborenen-Puppe praktische Erfahrungen sammeln können. Deshalb ist er auch der Kinderhilfestiftung Jena dankbar. Dieser seit fast 30 Jahren erfolgreich wirkende Verein hat es nämlich möglich gemacht, die moderne Technik, die immerhin 70.000 Euro teuer ist, zu erwerben. Die Kinderhilfestiftung um den früheren Direktor der Jenaer Kinderklinik, Professor Felix Zintl, hat die Hälfte der Kosten übernommen und dem Klinikum damit den Kauf von „Paul“ ermöglicht.