Meinung: Babykram beim Kommunalservice Jena

Dem Kommunalservice Jena kommt bei Entsorgung von Weihnachts- und Silvestermüll eine besondere Verantwortung zu. In keinem Fall sollten Bürger aber so viel Müll in die schwarze Tonne pressen, dass der Deckel nicht mehr zugeht! Dann kann nämlich eine Spirale in Gang kommen wie zuletzt in der Jahnstraße.

In einem der Mehrfamilienhaus des „Kiez West“ wohnen mehrere Parteien mit kleinen Kindern und einem frisch geborenem Kind. Die Folge ist ein temporär erhöhtes Windelaufkommen, wobei die Menge zuletzt so groß war, dass der Mülltonnendeckel am Leerungstag offen stand. Die Müllmänner kamen, sahen und nahmen so viele Windeln aus der Tonne, bis der Deckel bündig zuging. Die überzähligen Windeln wurden von den KSJ-lern ordentlich neben die geleerte Tonne in die Einfahrt gelegt. Das wiederholte sich mehrfach. Am Ende war die Tonne schon am ersten Tag halb voll und ein Elternteil wandte sich hilfesuchend an die Stadt.

Wer hat hier einen Fehler gemacht? In jedem Fall nicht der KSJ, denn in Paragraf 15 der Abfallsatzung steht geschrieben: Die Behältnisse dürfen nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Alles Babykram? Nö! Zum Fest wäre eine größere Mülltonne das richtige Geschenk für die Hausgemeinschaft gewesen. Oder eine Klingelwindel!