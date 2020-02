Auch Kalle Alexander Wielert wurde in dieser Woche geboren – und zwar am 3. Februar um 12.43 Uhr. Er wog 2715 Gramm und war 45 Zentimeter groß.

Babys der Woche in Jena: Gretje hat Größe

Ob die stolze Mutti der kleinen Gretje schon weiß, dass sie mit ihrem Baby fast einen Rekord aufgestellt hätte. Gretje, die am Mittwoch um 16.41 Uhr im Universitätsklinikum in Jena geboren wurde, war sage und schreibe 59 Zentimeter lang. Ihre Mutter staunte auch zwei Tage nach der Geburt nicht schlecht über diese Zahl. Bis zum Deutschland-Rekord fehlte gar nicht so viel.

Das bisher längste Baby Deutschlands maß 62 Zentimeter und kam 2016 in Südhessen zur Welt. Mit ihren 59 Zentimetern war Gretja in illustrer Runde, auch Ben Gorski, der am Dienstag um 14.24 Uhr das Licht der Welt in Jena erblickte, wurde mit 58 Zentimeter vermessen. Vom Körpergewicht brachten es Gretja und Ben jeweils über 4000 Gramm. Ben wog 4020, Gretje 4230 Gramm. In Sachen Gewicht waren die beiden Jenaer Babys allerdings weit weg von einem Rekord. Dass in Deutschland schwerste Neugeborene brachte es auf 6110 Gramm auf die Waage. Das Mädchen wurde 2011 in Leipzig geboren. Dafür war es „nur“ 57,5 Zentimeter groß.

Im Jenaer Klinikum liegen die Geburtenzahlen 2020 über denen des Vorjahres. Gab es vom 1. Januar bis zum 7. Februar 2019 insgesamt 123 Geburten, sind es ein Jahr später im gleichen Zeitraum schon 158.