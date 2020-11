Babys der Woche in Jena: Haus im Grünen für fünf gesucht

Der kleine Alwin gehörte zu den elf Kindern, die am Faschingsmittwoch, im Kreißsaal des Jenaer Universität-Klinikums das Licht der Welt erblickten. Nicht nur sein Geburtstag wird sich auch künftig gut einprägen, auch seine Geburtszeit. Er wurde um 14.41 Uhr geboren. Bei seiner Geburt wog Alwin 3720 Gramm und er war 52 Zentimeter groß.

Lilli, geboren am 10. November mit 3200 Gramm Foto: Jens Henning

Alwin ist für Mutter Anja Vogel (39) schon das dritte Kind. „Wir wollten unbedingt einen leicht auszusprechenden Namen für unseren Sohn“, sagte sie. Auf den Vornamen kam die Mutter durch eine Serie im Fernsehen. „Da hatte ich Alwin gehört. Er hatte uns gleich gefallen.“

Der andere Wunsch ging nicht in Erfüllung. Der Vorname sollte eigentlich dreisilbig sein. „Seine beiden Geschwister haben auch dreisilbige Namen: Helene und Charlotte. Ein dreisilbiger Jungenname war jedoch gar nicht so einfach zu finden.

Sie lernten sich während des Studiums kennen

Die 39-Jährige Mutter stammt aus dem ostthüringischen Pöllwitz.

Moritz, geboren am 11. November, mit 4100 Gramm Foto: Jens Henning

Seit 2000 lebt sie in Jena. Das Studium führte sie in die Universitätsstadt. Sie arbeitet heute als Biologin im Naturschutz. In Jena lernte sie auch ihren Mann Lars Vogel (39) kennen. Er ist aufgewachsen in Reichenbach (Vogtland). Auch er kam durch das Studium nach Jena. Er arbeitet mittlerweile als Politik-Wissenschaftler an der Universität in Leipzig. Lars Vogel kann auf zahlreiche Auftritte im Fernsehen blicken. Da war und da ist er als Politik-Fachmann gefragt.

Anja und Lars begegneten sich gleich zu Beginn ihrer Studienzeit im

Ben Lee, geboren am 10. November mit 2850 Gramm Foto: Jens Henning

Studentenwohnheim. Die Stadt Jena ist für die zwei längst zur zweiten Heimat geworden. „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben hier unsere Freunde, unseren Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, unsere Kinder haben hier ihr Umfeld.“ Was jetzt fehlt, um das Familienglück komplett zu machen, wäre ein Häuschen im Grünen. „Wir wohnen jetzt im Zentrum in Jena. Da ist es sehr schön. Ein eigenes Häuschen wäre natürlich noch schöner. Das braucht aber Zeit und Glück. Nach einem eigenen Haus suchen bestimmt viele Familien“, sagte Anja Vogel.