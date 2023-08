Bach und das spannende 19. Jahrhundert: Orgelkonzert in Frauenprießnitz

Frauenprießnitz. Der Kantor und Organist der Stadtkirche von Jena, Kirchenmusikdirektor Martin Meier, wird vier Werke vortragen.

Unter dem Motto „Bach und das spannende 19. Jahrhundert“ steht das Orgelkonzert am kommenden Sonntag in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz. Der Kantor und Organist der Stadtkirche von Jena, Kirchenmusikdirektor Martin Meier, wird vier Werke vortragen.

Von Johann Sebastian Bach erklingt die Passacaglia c-Moll. Mit diesem Werk hat Bach einen Maßstab der Passacaglia-Komposition hinterlassen und ein Werk geschaffen, das die Hörerinnen und Hörer immer wieder in den Bann zieht.

Von Max Reger werden Introduktion und Passacaglia d-Moll zu hören sein. 2023 jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag von Max Reger – eines Komponisten, dessen Musik die Spätromantik im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts nochmals zu voller Blüte brachte. Von César Franck ist die Fantasie C-Dur, op. 16 im Programm. Franck gilt heute als einer der bedeutendsten französischen Komponisten, Lehrer und Organisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Und als viertes Werk wird Martin Meier von Franz Liszt Präludium und Fuge über den Namen B-A-C-H zu Gehör bringen. Werke aus dem Notenmotiv B-A-C-H zu komponieren, ist keine Idee Liszts und doch sind seine Werke wohl in dieser Hinsicht am berühmtesten. Schon Johann Sebastian Bach selbst nutzte den glücklichen Umstand, dass sein Name in Noten ausgedrückt werden kann und „signierte“ so einige seiner Werke auf kunstvolle Weise.

Sonntag, 20. August, 17 Uhr, „Bach und das spannende 19. Jahrhundert“. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wir am Ausgang erbeten.