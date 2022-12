Bachs Oratorium erklingt in der Jenaer Stadtkirche

Jena. Kammerorchester der Jenaer Philharmonie führt Kantaten 4-6 auf

Traditionell werden in Jena in der eigentlichen Weihnachtszeit gemeinsam mit renommierten Solisten und dem Kammerorchester der Jenaer Philharmonie diesmal unter Leitung von KMD Detlef Regel die Kantaten 4-6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aufgeführt, die an Schönheit den ersten drei in nichts nachstehen. Diesmal erklingen sie am Freitag, 30. Dezember, in der Stadtkirche.

Im Jahre 1734 schrieb Bach für die sechs Sonn- und Feiertage, die zum Weihnachtsfestkreis gehören, jeweils eine Kantate. Die Handlung der Kantaten 4-6 berichtet von der Beschneidung und Namensgebung Jesu, vom Besuch der Weisen aus dem Morgenlande; der Furcht des Königs Herodes vor einem neuen König und schließlich von der Rückkehr der Weisen ohne Herodes.

Solisten sind Friederike Beykirch, Ulrika Strömstedt, Christoph Pfaller und Dirk Schmidt. Es singen die Chöre an St. Johannes Baptist und der Friedenskirche in Jena.

Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr Stadtkirche Jena, Karten sind im Vorverkauf im kath. Pfarrbüro und der Jena Information für 20 Euro sowie an der Abendkasse erhältlich. Eintritt für Kinder und Jugendliche ist frei.