Bahn in Jena im Bürgerdialog zum Ausbau der Mitte-Deutschland-Strecke

Jena. Info-Abende in Jena und Großschwabhausen über kommende Bauarbeiten an der Fernverkehrslinie vom Ruhrgebiet nach Gera

Die Deutsche Bahn lädt mehrfach zum Bürgerdialog ein, um über die Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Weimar – Jena – Gera – Gößnitz zu informieren. Eine dieser Veranstaltungen ist anberaumt für Jena-Göschwitz am Mittwoch, 7. Dezember, 17 bis 19 Uhr, im Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrum , Rudolstädter Straße 95. Tags zuvor sind die Bahner zu Gast in Großschwabhausen, 17 bis 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Am Bahnhof 1. Ziel des Ausbaus ist es, dass Züge schneller, leiser und umweltfreundlicher fahren. Die Arbeiten sollen bis 2030 vollendet sein. Es geht um einen 115 Kilometer langen Abschnitt der sogenannten Mitte-Deutschland-Verbindung. Damit kann die bestehende Fernverkehrslinie vom Ruhrgebiet nach Gera künftig durchgehend elektrisch betrieben und bis nach Chemnitz verlängert werden. Gleichzeitig profitiert die Wirtschaft von einer besseren Anbindung des westsächsischen Wirtschaftsraums an die Regionen Mittelthüringen, Rhein/Main und das Ruhrgebiet. Für die Elektrifizierung ist der Neubau einer Bahnstromleitung erforderlich, um die Strecke an das vorhandene Bahnstromnetz der DB anzuschließen.

Mittwoch, 7. Dezember, 17-19 Uhr, Rudolstädter Straße 95 in Jena und Dienstag, 6. Dezember, 17-19 Uhr, Am Bahnhof 1 in Großschwabhausen