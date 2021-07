Bahn und Bus frei für Samstag im Jenaer Paradies

Jena. Handel-Neustart-Fest in vier City-Bereichen Jena

Jetzt ist es offiziell bestätigt: Die Nutzung von Straßenbahnen und Bussen des Jenaer Nahverkehrs ist am kommenden Sonnabend kostenlos. Auf diese Weise sollen noch mehr Menschen in die Innenstadt gelockt werden und das Neustart-Fest des Handels und der Gastronomie unterm Motto „Dein Samstag im Paradies“ bereichern.

Michaela Jahn-Neubert, die Vorstandsvorsitzende des Vereins „Initiative Innenstadt“, informierte am Mittwoch, dass die Aktionen und Angebote in vier Bereichen der Innenstadt gebündelt werden sollen: auf dem Marktplatz mit Schnäppchen-Offerten der Läden; in der östlichen Innenstadt unter anderem mit lukullischen Verführungen (Klöße mit Pfifferlingen); in der Wagnergasse mit Straßenmusik und Ingwerlikör-Verkostung; in der Goethe-Galerie mit der neuen „World Press Photo“-Schau. Der ursprüngliche Plan eines zentralen „Heimat shoppen“-Marktes zum Absatz der wegen Corona liegen gebliebenen Kollektionen und Waren sei doch etwas zu üppig gewesen.

City-Manager: Zwei Bewerber

„Wir sind da von der Realität eingeholt worden. Händler und Gastronomen müssen täglich sehen, wie sie ihre Läden in den Griff bekommen“, sagte Michaela Jahn-Neubert. Deshalb nun die „dezentrale“ Form des Marktreibens, das als ein Schwerpunkt im Maßnahmepaket der AG Neustart konzipiert worden war. Garniert wird der „Samstag im Paradies“ mit Auftritten von vier Musikgruppen, die nach dem Vorbild des vorjährigen „Straßenpflasterfestivals“ auf dem Marktplatz, am Löwenbrunnen und am Johannisplatz zu erleben sind.

Paradiesisch ist der Sonnabend auch für Gäste mit Autos. Sie können kostenlos parken in der Innenstadt, auf dem Parkplatz Seidelstraße, in der Goethe-Galerie und im „City-Carree“. Weitere „Samstage im Paradies“ sind für 14. August und 11. September vorgesehen.

Und wie steht es um die Nachfolge von City-Manager Hannes Wolf, der sich von neuen Aufgaben aus Jena hat weglocken lassen? Eigentlich sei die Neubesetzung zum 1. Juli geplant gewesen, berichtete Michaela Jahn-Neubert. Nun gebe es aber kurzfristig nicht nur einen, sondern zwei Bewerber für den bei der Initiative Innenstadt angesiedelten Posten. So nehme man sich genug Zeit für die Auswahl.