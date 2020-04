Dornburg-Camburg. Kirchgemeinden und Gastronomen in Dornburg-Camburg bieten außergewöhnliche Hilfen zu Ostern an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Balsam für einsame Seelen

Vieles ist in diesem Jahr zu Ostern anders als sonst. Doch niemand soll sich allein gelassen fühlen. Dafür haben sich die Kirchgemeinden, aber auch die Gastronomen der Stadt etwas einfallen lassen.

Das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel Camburg-Leislau geht beispielsweise online: an jedem Feiertag wird ein Gottesdienst aus einer Kirche des Kirchspiels übertragen. Wer dabei sein will: kirche-camburg.jimdofree.com/. Auch gibt es einen Oster-Kirchenbrief für die Gemeindeglieder.

Auch das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel Dorndorf/Saale verteilt einen gedruckten Osterbrief an seine Mitglieder mit Anregungen für Zuhause. Wer nicht zur Gemeinde gehört, aber einen solchen Brief erhalten möchte, kann sich an das Gemeindebüro wenden per Mail: ev.pfarramt.dorndorf@freenet.de. Am Ostersonntag werden traditionell um 5.30 Uhr die Glocken läuten in den Kirchen.

Die Katholische Kirche in Camburg gehört zur katholischen Pfarrei St. Johannes Baptist Jena. Auf ihrer Seite stjohann-jena.de finden sich Onlineangebote mit Gottesdiensten und Anleitungen für Zuhause.

Trotzdem sind alle Pfarrer auch weiterhin für seelsorgerische Anliegen erreichbar sind. Balsam für einsame Seelen und Leute, die nicht kochen können oder wollen, sind sicher auch die Offerten der Gastronomen in der Stadt. So bieten die Altdeutsche Bierstube in Camburg, Am Brauhaus in Dornburg und der Ratskeller Dornburg auf Bestellung Oster-Essen zur Selbstabholung an. Genaue Angebote und Zeiten sind über die bekannten Telefonnummern der Gaststätten zu erfragen. Das Café Bergner hat für den Straßenverkauf von 13-17 Uhr geöffnet (außer Karfreitag und Ostersonntag).