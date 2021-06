Barocke Klänge zur Abendvesper in Jena

Jena. Musikalische Gottesdienste in Jenas Innenstadtkirchen

Die Preisung des Herrn wird an diesem Wochenende in Jena mit vielfältigen Klängen untermalt: Herzliche Einladungen ergehen zu musikalischen Abendgottesdiensten in den Jenaer Innenstadtkirchen . Am Samstag spielt in der Friedenskirche ein Jenaer Barocksextett auf historischen Instrumenten Werke von Vivaldi, Heinichen und Caifano. In der Sonntagsvesper am Sonntag in der Stadtkirche spielt das Ensemble Blechartig Musik von Händel bis Paul Simon.

Die Teilnehmerzahlen sind wegen der Pandemiebedingungen für beide Veranstaltungen noch immer begrenzt,es gelten die AHA-Regeln. Der Eintritt ist bei beiden Vespern frei, am Ausgang wird eine Kollekte gesammelt.

Samstag, 19. Juni, 17 Uhr, Friedenskirche; Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, Stadtkirche