Barrierefreie Leuchtenburg: „Hürden in Köpfen überwinden“

In die Diskussion um den geplanten Schrägaufzug zur Leuchtenburg äußert sich auch der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland. Der Anspruch der Touristiker sei, alle Gäste willkommen zu heißen. „Das bedeutet, dass Hürden abgebaut und überwunden werden müssen. Sowohl in den Köpfen als auch ganz praktisch“, sagt Irene Schmidt, stellvertretende Geschäftsführerin.

Barrierefreiheit bedeute, grundsätzlich ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis an allen Teilen des Lebens teilnehmen zu können. Dafür stehe auch die bundesweite Kennzeichnung „Reisen für Alle“, der sich die Stiftung Leuchtenburg verschrieben hat. Von der Barrierefreiheit profitierten auch Ältere, die den Großteil der Besucher im Saaleland ausmachen, ebenso wie Familien mit Kleinkindern.

Dass nun der gesamte Prozess für den Schrägaufzug grundsätzlich in Frage gestellt werde, „ist aus touristischer Sicht ein völlig falsches Signal“, sagt Schmidt. Geprüfte und verworfene Varianten vorzubringen, zeuge vom „Unverständnis für Erfordernisse der gesellschaftliche Entwicklung“. Ein Gemeinderatsmitglied in Seitenroda hatte sich zuletzt prinzipiell gegen den Aufzug geäußert; drei weitere stimmten ebenfalls gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wobei sie Gesprächsbereitschaft für Änderungen in der Planungen bekundeten.

„Wären die jetzt aus dem Dickicht springenden Kritiker bei der Veranstaltung auf der Leuchtenburg am 15. Oktober gewesen, hätten sie sich mit Kristina Vogel und anderen Menschen unterhalten können, die jeden Tag dafür kämpfen müssen, ihr Leben zu meistern und an der Gesellschaft teilzuhaben“, sagt Schmidt. Inklusion, so sagte Vogel, bedeute, von „Fußgängermenschen“ zur Party eingeladen zu werden und gemeinsam zu tanzen. Das greift Irene Schmidt auf, Tenor: Lasst uns gemeinsam tanzen zur Neuauflage von „Castle of Vibes“ im kommenden Jahr auf der Leuchtenburg.

Was denken Sie über den Schrägaufzug? Schreiben Sie uns: jena@otz.de. Wir veröffentlichen in dieser Woche die Reaktionen.