Bauarbeiten Naumburger Straße gehen in die Verlängerung

Jena. Voraussichtlich Ende Januar 2022 kann die Kreuzung wieder komplett freigegeben werden.

Die Tiefbauarbeiten in der Naumburger Straße in Jena-Nord gehen in die Verlängerung: Nach den erfolgreichen Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung führen die Stadtwerke Jena Netze hier weitere notwendige Arbeiten an den erdverlegten Stromleitungen aus.

Am Montag, 10. Januar, starten die Vorbereitungen für den Austausch der Stromleitungen, so dass diese Mitte Januar neu verlegt werden können. Im Anschluss daran beginnen Reparaturarbeiten an einer Abwasserleitung. Daher werde die Kreuzung in diesem Bereich nur eingeschränkt freigegeben, teilt das Unternehmen mit.

Im Detail bedeutet das, dass die Kreuzung zwischen der Altenburger Straße und der Schützenhofstraße sowie in südlicher Richtung der Naumburger Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Die Verbindung zwischen dem südlichen Teil der Naumburger Straße und der oben genannten Kreuzung müsse auf Grund weiterer Arbeiten gesperrt bleiben. Voraussichtlich Ende Januar 2022 könne die Kreuzung wieder komplett freigegeben werden.

Anlass ist die Reparatur an der Fernwärmeleitung in der Naumburger Straße in Jena-Nord nach der Havarie im Februar. Die letzte Phase der Arbeiten sollte eigentlich vor Weihnachten abgeschlossen sein.

