Baubegleiter in Jena im Elektroauto unterwegs

Jena. Die Stadtwerke Jena rüsten ihren Fuhrpark weiter um.

Mit gutem Beispiel voran: Weit über 100 Baustellen in Jena und der Region betreut das Team der insgesamt neun „Baubegleiter“ der Stadtwerke Jena Netze im Jahr.

Neben der planerischen Arbeit am Schreibtisch gehört zu ihrem Arbeitsalltag auch die regelmäßige Überwachung der Baustellen im gesamten Stadtwerke-Versorgungsgebiet in und um Jena. Den Weg dorthin bestreiten die Baubegleiter ab sofort mit drei Elektroautos, in die sich das Team in Schichten „hineinteilt“, heißt es in einer Mitteilung.

Über Nacht würden die Fahrzeuge an den Ladesäulen des Stadtwerke-Fuhrparks aufgeladen. Damit entfalle der häufige Weg zur Tankstelle für die „Vielfahrer“, die gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für umweltfreundliche Mobilität setzen sollen.

Um beim Ausbau der Elektromobilität in Jena und der Region mit einem guten Beispiel voran zu gehen, würden die Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe ihren Fuhrpark schrittweise auf „elektromobil“ umstellen.

Aktuell 25 E-Dienstfahrzeuge zähle der betriebseigene Fuhrpark, Tendenz steigend.