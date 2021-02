Susan Zetzmann, Chefin der Jenaer Bädergesellschaft, und Projektleiter Olaf Heuthe auf der Schwimmhallen-Baustelle in Lobeda-West.

Baugrube für das neue Bad in Lobeda ist da

Baugrube, Haken dran. Das konnte am Dienstag auf dem Areal der künftigen Sportschwimmhalle in Lobeda-West Projektleiter Olaf Heuthe vermelden. 11.500 Kubikmeter Erdstoff seien seit dem ersten Spatenstich am 8. Oktober 2020 ausgehoben worden.