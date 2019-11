Im Sommer 2019 wurde im alten Marstall von Dornburg das Bauhaus-Werkstatt-Museum eröffnet, das authentischen Einblick in die einzige noch original erhaltene Bauhaus-Keramikwerkstatt in Deutschland gibt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauhaus-Werkstatt-Museum kennenlernen und weiterempfehlen

Das Bauhaus-Keramik-Muserum war in dieser Woche der Ort für einen Erfahrungsaustausch der besonderen Art. Mitarbeiter von touristischen Einrichtungen aus der Saale-Unstrut-Region statteten dem erst in diesem Sommer eröffneten Museum einen Besuch ab, um es kennenzulernen – und es künftig den eigenen Kunden als lohnendes Ausflugsziel ans Herz zu legen.

Konrad Kessler stellte in seiner Funktion als Leiter der Museen von Bürgel und Dornburg das Haus vor. Das heutige Bauhaus-Werkstatt-Museum war die einzige Töpferei der innovativen Kunstschule und sei die letzte noch am Originalort erhaltene Werkstatt des Bauhauses. Die Besichtigung der Originalstätte sei eine kleine Zeitreise, weil die Werkstatträume im Originalzustand erlebt werden können. Moderne Gestaltung findet sich nur in dem Bereich zur Geschichte der Keramik-Werkstatt, der in einem neuen Anbau untergebracht ist und zudem die wertvollsten Keramiken zeigt. „Dieser Kontrast“, erklärte Konrad Kessler, „ist gewollt. Wir haben bewusst auf zu viele neuzeitliche, technische Präsentationen verzichtet. Schließlich geht es hier um das Handwerk der Keramikherstellung. Und so soll die Werkstatt eben auch als ein Ort des Handwerks erkennbar bleiben.“

Im Bauhaus-Werkstatt-Museum Dornburg können Kinder sich Postkarten mit verschiedenen Motiven selbst stempeln und gestalten. Foto: Angelika Schimmel

Im Bauhaus-Werkstatt-Museum Dornburg können Kinder sich Postkarten mit verschiedenen Motiven selbst stempeln und gestalten. Foto: Angelika Schimmel

Das kleine museumspädagogische Angebot kommt ebenfalls bewusst ohne Technik aus und setzt auf das haptische Erleben. Kleine Gäste können mit einem Stempel in Postkartengröße ein Bauhaus-Kannenmotiv zu Papier zu bringen und eigenhändig weiter gestalten. Im Bauhaus-Werkstatt-Museum können Führungen für kleine Gruppen gebucht werden. Bei einer Personenanzahl über 20 Personen werden aufgrund der begrenzten Raumgröße individuelle Lösungen gefunden. In der benachbarten „Lebendigen Töpferei“ stellt Ulrich Körting bis heute seine keramischen Produkte her.

Der Saale-Unstrut-Tourismus-Verein organisiert regelmäßig Info-Touren für seine Mitglieder und Mitarbeiter. In diesem Jahr fanden bereits Besuche in Bad Dürrenberg, Zeitz und Bad Sulza statt. Ziel ist es, sich über die touristische Angebote in der Region zu informieren und mit den Kollegen Erfahrungen auszutauschen. Zudem soll die Vernetzung untereinander gefördert werden. (AS)