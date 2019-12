Bauhauskeramik aus Dornburger Apotheke wird gezeigt

Das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus wurde in diesem Jahr gebührend gefeiert. Die von Walter Gropius 1919 in Weimar gegründete Schule hat gestalterisches und künstlerisches Denken und Schaffen weltweit revolutioniert – und gibt Künstlern bis heute Impulse. In Weimar und Dessau wurden zum Jubiläum mit großem Tamtam neue Museen eingeweiht. Rechtzeitig zum Jubiläum – allerdings leiser als die anderen – konnte im Juni dieses Jahres auch das dritte neue Bauhaus-Museums in Dornburg eröffnet werden.

Es ist das kleinste Haus, und mit knapp zwei Millionen Euro Bau- und Ausstattungskosten auch das preiswerteste, in dem nun der Geist der Bauhäusler lebendig wird. Die Museumsneubauten in den anderen Bauhaus-Städten verschlangen das Zehn- oder gar Fünfundzwanzigfache wie das in Berlin geplante Haus für die weltgrößte Bauhaus-Sammlung, das allerdings erst 2021 fertig wird.

Dornburg kurz vor der Eröffnung: Einzige noch betriebene Bauhauswerkstatt

Dabei ist die Dornburger Einrichtung etwas ganz Besonderes. Unter ihrem Dach befindet sich die einzige noch erhaltene von elf am Bauhaus gegründeten Werkstätten, die das Herzstück der Ausbildung von Künstlern und Kunsthandwerkern waren. Von 1920 bis 1925 wurden hier die Bauhaus-Töpfergesellen und Meister ausgebildet.

Sehenswerte Kombination von Werkstatt und Werkschau

Arbeitsplätze, Töpferscheiben, Werkzeuge und Formen, mit denen die ersten Bauhaus-Keramiker gearbeitet haben, gibt es noch heute, die kleine Werkstatt im alten Dornburger Marstall sieht aus, als hätten Theodor Bogler, Otto Lindig, Marguerite Friedlaender oder Werner Burri ihren Arbeitsplatz nur kurz verlassen.

Das macht diesen Ort zu einem von besonderer Authentizität, an dem die Museumsbesucher dem Geist der Bauhäusler nachspüren können. Nebenan, in einem neuen Anbau, können die Gäste die Bauhaus-Studenten, von denen später viele berühmte Vertreter der Moderne in ihrem Metier wurden, und ihre Werke kennenlernen.

Diese Kombination von Werkstatt-Atmosphäre und Kunstausstellung spricht viele Besucher an. „Unsere Gäste sind sehr angetan von diesem kleinen Museum, hier könne man sich sehr gut in die 1920 Jahre und die kreative Schaffenszeit der Töpfer hinein versetzen, hören wir immer wieder“, erzählt Julia Schröter, die am Empfang des Museums in Dornburg sitzt.

Und nicht selten heiße es, die Ausstellung hier sei besser verständlich als die in Weimar, freut sie sich über das Lob der Besucher.

Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg eröffnet

Ortsbürgermeister Klaus Sammer und Museumsleiter Konrad Kessler, die beiden maßgeblichen Initiatoren des Dornburger Werkstatt-Projektes, freuen sich, dass ihre Pläne aufgegangen sind. Mehr als 5000 Besucher in weniger als sechs Monaten seien eine Größe, mit der man für den Anfang zufrieden sein könne, sagen sie.

Viele der Gäste seien mit der Bauhaus-Card nach Dornburg gekommen, seien den Spuren der Bauhäusler von Weimar bis nach Dornburg gefolgt, weiß Tom Eckelmann. Er hat in den letzten Wochen zahlreiche Gruppen durch das Museum in Dornburg geführt. Doch diese Kombi-Karte werde es wohl nach dem Bauhaus-Jahr nicht mehr geben.

Auch 2020 gibt es Kombi-Tickets für Dornburger Schlösser und Bauhaus-Werkstatt

Wieder ausgegeben werden 2020 jedoch die kombinierten Eintrittskarten für die Dornburger Schlösser und das Werkstatt-Museum. „Die haben sich bewährt, etwa 20 Prozent der Schloss-Besucher haben einen Abstecher in die Bauhaus-Werkstatt gemacht“, berichtet Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck.

Von der Werkstatt im Marstall sind es bis ins Rokokoschloss mit Ausstellungsräumen im Dachgeschoss nur wenige Schritte. Beide Einrichtungen planen für das neue Jahr auch zwei gemeinsame Ausstellungen, die sich dem Metier der Töpferei widmen.

Gleich zu Saisonbeginn im April wird im Rokokoschloss eine Schau zum 30-jährigen Jubiläum der Thüringer Töpferinnung gezeigt, schaut Tom Eckelmann voraus. Dieses Mosaik der Thüringer Töpferkunst werde zuvor schon im Keramikmuseum in Bürgel gezeigt.

In der zweiten Sonderschau, die für September in Dornburg vorbereitet wird, geht es um einen besonderen Bauhaus-Vertreter – Otto Lindig. Er hatte nach dem Weggang des Bauhauses aus Weimar und damit auch Dornburg im Jahr 1925 die dortige Töpferei weiter betrieben – und hier mit seinen Lehrlingen auch „Bauhaustöpfereien“ hergestellt.

Dass diese tagtäglich in vielen Haushalten im Ort und darüber hinaus benutzt wurden, beweisen immer wieder Funde von Bauhaus-Stücken in Dornburger Haushalten. Auch im Haus der Familie Glum, Nachfahren des letzten Dornburger Apothekers, fanden sich viele solcher Gefäße.

„Diese Familie hat unserem Haus schon einige wertvolle Stücke überlassen – und besitzt noch mehr. Im nächsten Jahr werden wir eine stattliche Zahl von Bauhaus-Töpferwaren aus dem Dornburger Apothekerhaushalt in einer Sonderschau im Rokokoschloss zeigen“, berichtet Eckelmann.

„Nach dem Bauhaus-Jahr feiern wir 2020 schon wieder ein Bauhaus-Jubiläum, dann sind es genau 100 Jahre, dass sich Töpferscheiben in der Dornburger Werkstatt drehen, denn im Oktober 1920 nahm die Keramik-Werkstatt ihren Arbeitsbetrieb auf“, erzählt er.

Bis dahin sollen auch die Audio-Guides fertig sein, die den Besuchern beim Museumsrundgang künftig noch mehr Interessantes über die „wilden“ Bauhäusler in Dornburg erzählen werden.