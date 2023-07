Die Freiwillige Feuerwehr von Dornburg-Camburg hat eine große Weide zurückgeschnitten, die auf die Straße Am Wald in Dorndorf-Steudnitz zu kippen drohte.

Baum droht umzukippen: Feuerwehr in Dorndorf-Steudnitz im Einsatz

Dorndorf-Steudnitz. Die Freiwillige Feuerwehr war in Dorndorf-Steudnitz im Einsatz, um einen Baum zu sichern.

Eine entsprechende Anordnung hatte das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg erteilt.