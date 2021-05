Baumaschine brennt in der Jenaer Otto-Schott-Straße

Jena Nur kleiner Einsatz: Flammen mit Schaum schnell gelöscht

Zu einem Einsatz in die Otto-Schott-Straße ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ausgerückt. Eine Baumaschine war in Flammen geraten, wie Bauleute berichteten. Die Feuerwehr sprach im Anschluss von einem kleineren und überschaubaren Einsatz, die Flammen seien mit Schaum schnell gelöscht gewesen.