Mit Baubeginn am 7. Juni und voraussichtlich bis Mitte Juli wird die Kahlaische Straße stadtauswärts über die Sellierstraße – Hainstraße – An der Brauerei umgeleitet. Stadteinwärts rollt der Verkehr zunächst ungehindert weiter.

Baustart in der Kahlaischen Straße in Jena verzögert sich

Jena. Jena-Wasser errichtet zwischen dem Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz und dem Abzweig An der Brauerei eine neue Trinkwasserhauptleitung.

Aus technischen Gründen muss die Baumaßnahme in der Kahlaischen Straße um eine Woche verschoben werden. Als Baustart ist nun Montag, 7. Juni, vorgesehen. Entsprechend verschiebt sich auch die angekündigte halbseitige Sperrung der vielbefahrenen Straße.

Der Zweckverband Jena-Wasser errichtet zwischen dem Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz und dem Abzweig An der Brauerei eine neue Trinkwasserhauptleitung vom Wasserwerk Burgau zum künftigen Hochbehälter Rautal. Gleichzeitig werden die vorhandenen Trinkwasserversorgungsleitungen und Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Jena-Wasser investiert etwa 500.000 Euro. Im Verlauf der Maßnahme erneuert zudem der Jenaer Nahverkehr die Straßenbahngleise. Der Kommunalservice saniert die Leutrabrücke am Kreisverkehr.

Hochbehälter Rautal geht Ende des Jahres ans Netz

Mit Baubeginn am 7. Juni und voraussichtlich bis Mitte Juli wird die Kahlaische Straße stadtauswärts über die Sellierstraße – Hainstraße – An der Brauerei umgeleitet. Stadteinwärts rollt der Verkehr zunächst ungehindert weiter. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten wird auch eine Vollsperrung nötig sein. Diese wird rechtzeitig angekündigt.

Die Baumaßnahme in der Kahlaischen Straße steht im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Trinkwasserhochbehälters im Rautal. Wie bereits in der Dornburger- und Erich-Kuithan-Straße sowie im Spitzweidenweg werden die letzten noch fehlenden Abschnitte für die Verbindungstrasse vom Wasserwerk Burgau nach Jena-Nord errichtet. Der Hochbehälter Rautal soll Ende des Jahres ans Netz gehen. Er wird Jenas zweitgrößter Wasserspeicher sein und ist eines der zentralen Projekte im Wasserversorgungskonzept 2040 für Jena und die Region.