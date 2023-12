„Im Linsenland“ lässt es sich bereits heute gut wohnen in Jena-Kunitz. Ein neues Baugebiet soll oberhalb direkt anschließen.

Kommentar Bauvorhaben in Jena muss reifen wie guter Wein

Ein in Kunitz geplantes neue Baugebiet lässt sich nicht von heute auf morgen realisieren. Leider.

Bereits Dichterfürst Goethe war ein großer Freund des Kunitzer Weines. In Eimern und Fässern ließ er ihn nach Weimar bringen. Rechnungen aus 1795 und 1796 belegen dies. Heute wächst in Kunitz auch wieder Wein, und demnächst soll es auch ein Weingut geben und neuen privaten Wohnungsbau. Doch damit dauert es noch, weil Planen und Bauen so kompliziert geworden sind hierzulande.

Apropos. Zu Goethes Zeiten gab es deutlich weniger Vorschriften. Städtebauliche Planungen waren im Wesentlichen auf die Steuerung der verkehrlichen Entwicklung beschränkt. Szenen, wie sie aus dem Weihnacht-TV-Klassiker „Der kleine Lord“ bekannt sind, wo ein Achtjähriger über seinen Großvater den Bau eines neuen Wohngebietes durchdrückte, sind heute undenkbar. Wobei Jena außerhalb Lobedas zwar keine Grafschaft mehr ist, aber die herrschaftliche „Wir“-Form im politischen Jena immer öfter zu hören ist.

Wir haben also auch für bauliche Verzögerungen aller Art das passende Goethe-Zitat zur Hand: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen!“