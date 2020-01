Am Ernst-Abbe-Platz ist im Dezember eine 77-jährige Fußgängerin tödlich verunglückt. Jetzt will die Stadt mit einer Reihe von Maßnahmen das Verkehrsaufkommen eindämmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Befahren des Ernst-Abbe-Platzes in Jena nur noch morgens und abends

Nach dem tödlichen Unfall auf dem Ernst-Abbe-Platz plant die Verwaltung eine Reihe von Maßnahmen, um das Verkehrsaufkommen dort zu reduzieren. Aktuell ist der Platz nämlich als Fußgängerzone ohne Lieferzeitbeschränkung eingestuft.

So kündigte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) im Stadtrat an, die Lieferzeiten einzuschränken: Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone Ernst-Abbe-Platz sollen nur noch zwischen 6 und 10 Uhr und 18 und 21 Uhr erteilt werden. Die Zeiteinschränkung werde in der Fußgängerzone in der Altstadt seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert, sagte Gerlitz, der eine Anfrage des FDP-Stadtrates Stefan Beyer beantwortete.

Verstärkte Kontrollen

Zudem werde man bestehende und neue Genehmigungen strenger auf die dringende Notwendigkeit hin überprüfen. Auch verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt sollen dafür sorgen, dass ungenehmigte Fahrten und zu lange Aufenthaltszeiten genehmigter Fahrten reduziert werden. Ferner solle die Anlieferzone an der Carl-Zeiss-Straße stärker genutzt werden, ohne jedoch den inneren Bereichs des Ernst-Abbe-Platzes weitergehend zu befahren.

Der tragische Unfall sei der erste bekannte Unfall, bei dem es ein Opfer zu beklagen gab. Dennoch stufte Gerlitz den Platz als potenziell unfallträchtig ein. Dafür sorge die Überlagerung von verschiedenen Verkehrsarten wie dem Fußgänger-, Haltestellen-, Rad- und Lieferverkehr.

Maßnahmen bis Februar umgesetzt

Die Fußgängerin ist am 9. Dezember in Jena bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die 77-Jährige wurde auf dem Ernst-Abbe-Platz seitlich von einem Laster erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Die genauen Unfallursachen sind noch nicht ermittelt.

Verkehrsclub VCD und ADFC haben sehr schnell deutlich gemacht, welches Risiko bestehe: Am Ernst-Abbe-Platz ging es um die vielen Fahrzeuge, die in der Fußgängerzone eigentlich nichts zu suchen haben und Fußgänger gefährden. Auch wenn nur Fahrzeuge mit einer Sondergenehmigung einfahren dürfen. Mit Kontrollen ist es so, dass die Verwaltung nur für den ruhenden Verkehr zuständig ist, fahrende Fahrzeuge überwacht die Polizei.

Bis Februar will die Verwaltung die Maßnahmen umgesetzt haben.