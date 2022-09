Bei befristeten Stellen Jenaer Anteil unterm Durchschnitt

In Jenas Stadtverwaltung sind 5,3 Prozent der Stellen befristet.

Jena. Aktuell sind 5,3 Prozent von 1341 Stellen in der Jenaer Stadtverwaltung davon betroffen

Mit 72 befristeten Stellen unter 1341 Personalstellen insgesamt liege die Stadtverwaltung Jena bei einem Anteil von 5,3 Prozent und unter dem Durchschnitt in Deutschland sowie „deutlich unter dem Durchschnitt des öffentlichen Dienstes“. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) während der Stadtratssitzung am Mittwoch in der Bürgerfragestunde auf die Anfrage von Patrice Voß, der die Sinnhaftigkeit von Befristungen thematisiert hatte.

Dazu berichtete der Oberbürgermeister auch, dass per 28. Juli 71 geplante Stellen nicht besetzt waren; dazu würden aktuell aber 34 Bewerbungsverfahren laufen. OB Nitzsche verwies darauf, dass es Gründe gebe für die so genannten sachgrundlosen Befristungen: Das könne Elternzeit-Vertretungen betreffen oder Projekte wie auch Stellenvermerke „künftig wegfallend“.

Die Befristungen würden es erlauben, flexibler auf den Bedarf zu reagieren, sagte der Oberbürgermeister. Jener Status sei von Belang, wenn die Voraussetzungen für den Status „unbefristet“ noch geschaffen werden müssen.