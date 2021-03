Bei Fahrradklimatest verschlechtert sich Jena um acht Plätze

In Jena fahren alle Altersgruppen Rad. Dass dies so ist, brachte der Stadt beim deutschlandweiten Fahrradklimatest Pluspunkte.

Das Fahrradklima war in Jena schon besser. Beim deutschlandweiten ADFC-Fahrradklimatest 2020 – einer Meinungsumfrage zur Fahrradfreundlichkeit von Städten – rutschte Jena unter 41 Städten in der Kategorie 100.000 bis 200.000 Einwohner um acht Plätze ab. In der Tabelle steht Jena nun auf Platz 18 zwischen Recklinghausen und Neuss und hat die Gesamtnote 4,0.