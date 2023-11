Bei Kunstgenuss in Jena zur Ruhe kommen

Jena. Eine neue Ausstellung in der Stadtkirche und im Trafo zeigt Werke des Forums Konkrete Kunst.

Der Förderverein „Ein Kunsthaus für Jena“ zeigt ab kommendem Samstag, 4. November, Werke des Forums Konkrete Kunst, das seit 2016 der Kunstsammlung angeschlossen ist.

Der Titel der Ausstellung, „Streben nach Harmonie“, stehe sinnbildlich „für die oft mathematisch-wissenschaftliche Vorgehensweise der Künstler und Künstlerinnen bei der Untersuchung der Wirkung von Farb- und Formzusammenhängen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Ausstellung gebe den Betrachtern die Möglichkeit, in diesen Tagen, in denen in der Welt gefühlt alles aus den Fugen gerate, zur Ruhe zu kommen und die wohltuende Harmonie der Kunstwerke auf sich wirken zu lassen. „Die Ausstellungsorte Stadtkirche Jena und Trafo Jena liegen nicht nur geografisch nahezu auf einer Linie, sie bieten jeweils auch ein ganz besonderes Ambiente für die klaren Formen der Werke.“

Das Begleitheft zur Ausstellung gibt weitere wertvolle Informationen. Besonders hervorzuheben sind die kreativen Texte, die von Schülern und Schülerinnen des Christlichen Gymnasiums Jena zu den 22 Werken, die in der Stadtkirche zu sehen sind, verfasst wurden. Die Vernissage beginnt am Samstag um 10.30 Uhr zunächst in der Stadtkirche und wird dann ab 13 Uhr im Trafo fortgesetzt. Musikalisch begleitet wird sie von Gabriele Suchlic (Violine) und Matthias Hejlik (Violoncello).

Der Förderverein „Ein Kunsthaus für Jena“ hat die Schau mit Mitarbeitern der Kunstsammlung, dem Kirchenkreis Jena und dem Verein „In’s Netz“ auf die Beine gestellt.