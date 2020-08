Bei Lisa fit durch Bewegung

Seit Anfang Juni kann nach der Corona-Pause auch der Sportverein Fit durch Bewegung wieder üben. Am Montag vorm "Lisa" in Lobeda-West: Übungsleiterin Monika Kreisz (Vordergrund) mit Angelika Kippe, Hartmut und Edith Georgi (von links).

Der Sportverein „Fit durch Bewegung“ ist nach der Corona-Pause seit Wochen wieder aktiv – auch im und am Lobedaer Stadtteilzentrum „Lisa“. Übungsleiterin Monika Kreisz und Vereins-Chef Hartmut Georgi sprachen die neulich verbreitete Information an, das „Lisa“ sei geschlossen. Auf den Sport treffe das so nicht zu. Der 2012 gegründete Verein hat 98 Mitglieder und bietet etwa Kurse in Gymnastik, in Line-Dance, im Reha-Sport (mit bis zu 40 weiteren Mitstreitern). Nachlesen kann man das unter www.fit-durch-bewegung-jena.de. Aus den Vorschlägen des Bundesverbandes Seniorentanz hat sich der Verein aktuell das Angebot des „Erlebnistanzes“ herausgesucht. Das funktioniert laut Monika Kreisz corona-konform – mit Abstand und ohne Anfassen.