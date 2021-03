Beim Laufen siehst du besser

Den Fahrradhändler Kemter am östlichen Löbdergraben verstehe ich als Frühlingsboten. Sobald sich im März die Sonne öfter sehen lässt, ist im Fahrradhaus-Hof die Reifen-Aufpumpstation „open air“ nutzbar. Kostenlos. Nun aber der Rückschlag Richtung Gefrierpunkt in den vergangenen Tagen: Für mich Temperatur-Mimose weckte beim Stadtspaziergang der vergewissernde Blick in Fahrradhändlers Hof Erinnerungen an meinen Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee. Da ging es auch nicht nach Thermometer, sondern Kalender: Ab März war „Sommer befohlen“ – musste die dünnere Uniform getragen werden.

Vorteil anno 2021: Ich muss nicht Rad fahren. Gegenüber meinem Bruder Innerlich suche ich Rechtfertigung. – Dass man beim Laufen die Welt anders, ja, genauer wahrnimmt. Vom Fahrrad herab hätte ich zumindest nicht so gut die Kreideaufschrift auf der Straße in der Stadthaus-Durchfahrt zur Unterlauengasse registriert. Hohes Sendungsbewusstsein in Liebesdingen wird hier sichtbar. „Es gibt keine Liebe ohne Leid“, hat da jemand gekreidet. Und: „Du bist meins.“ Und: „Eifersucht = Liebesbeweis.“ Im Lauf-Modus bin ich jetzt restlos selbstzufrieden. Auf dem Angebotsschild vorm Café am Holzmarkt ist ebenfalls etwas angekreidet worden: „Kaffee läuft. Sportlicher wird’s heute nicht mehr.“