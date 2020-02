Beim Sport üben Dorndorfer Kinder Teamgeist

Fußball spielen wie die Großen, das können in Steudnitz schon die Kleinsten aus dem Kindergarten „Saaletalzwerge“. Seit vielen Jahren beginnen die Fußballer des VfB Steudnitz 1990 schon bei den Zwergen mit der Nachwuchsarbeit. Und da ist es egal, ob es Jungs oder Mädchen sind, die auf dem Sportplatz dem runden Leder nachjagen. „Doch, wenn Mädchen, zumal größere, nicht Fußball spielen wollten, dann gab es da früher keine Alternative in Dorndorf-Steudnitz“, erinnert sich Simone Rost. Das war für die Erzieherin aus dem Kindergarten Saaletalzwerge Anlass, mit Mädchen und Jungen aus ihrer Einrichtung eine Kindersportgruppe ins Leben zu rufen. „2014 haben wir mit 15 Kindern angefangen, einmal wöchentlich am Nachmittag Sport zu treiben. Dabei stand und steht immer der Spaß im Vordergrund“, sagt Simone Rost.

Aus Muttis wurdenÜbungsleiterinnen

Offensichtlich ist dieses Angebot genau richtig für Dorndorf gewesen, denn jedes Jahr sind mehr Mädchen und Jungen zur Abteilung Kindersport dazu gestoßen. „Heute treiben bei uns Woche für Woche mehr als 80 Kinder Sport, messen ihre Kräfte bei Wettspielen und lernen, was es heißt, Teamgeist zu zeigen“, erklärt die Leiterin der Kindersportabteilung. An zwei Nachmittagen pro Woche besetzten dabei je zwei Kindergruppen die Turnhalle der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“.

Weil sie als Trainerin dieses Pensum selbst längst nicht mehr bewältigen kann, hat Simone Rost vier Muttis begeistern können, als Übungsleiterin tätig zu werden. „Wir betreuen zu fünft jede Woche vier Sportgruppen“, berichtet sie. Im Mittelpunkt stehe dabei der Spaß an der Bewegung und am sportlichen Wettkampf. „Ballspiele und Wettspiele aller Art kommen bei den Kindern immer gut an, doch es ist egal, ob Seilspringen, Wettläufe oder Staffelspiele auf dem Plan stehen. Hauptsache ist, dass die Kinder Koordinationsvermögen und Kraft trainieren, dass sie in Bewegung sind.“ Denn das seien Kinder heute generell viel zu wenig. Davon könnten Erzieherinnen, Eltern und Lehrer ein Lied singen.

Für die sportlichen Dorndorfer Kids trifft das natürlich nicht zu. Sie zeigen Einsatz und Teamgeist beispielsweise beim alljährlichen Brückenlauf, bei dem sogar die Kindergartenzwerge in einer eigenen Gruppe antreten. Die Größeren aus der Kinderabteilung haben kürzlich gemeinsam das Sportabzeichen abgelegt. „2017 haben wir mit 23 Kindern das erste Mal die Prüfungen für das Sportabzeichen abgelegt, im letzten Herbst waren es schon 35 Teilnehmer“, freut sich Simone Rost. Unter denen, die mit ihren Leistungen beim Schlagballwerfen, Weitsprung und Laufen die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllten, waren auch einige Fünftklässler aus der Regelschule. „Zwölf der Kinder, mit denen ich vor fünf Jahren in einer Kindersportgruppe angefangen habe, sind heute noch dabei“, sagt die Trainerin mit unverhohlenem Stolz. Und sie will noch mehr erreichen. „In diesem Jahr wollen wir bei einem großen Sportfest auch den Eltern die Gelegenheit geben, mit ihrem Nachwuchs die Kräfte zu messen und gemeinsam das Sportabzeichen abzulegen“, sagt Rost.

Ein solches Fest vorzubereiten, kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Da komme die Spende von 600 Euro, die der Camburger Sparkassen-Chef Jens Tischendorf jetzt der Abteilung Kindersport übergeben habe, gerade recht, sagte Rost. Die gleiche Summe wie die Sportkinder hat der Kirchenkreis erhalten, der das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof Camburg saniert. Das Geld ist beim Verkauf des Kalenders zusammengekommen, der alljährlich gegen kleine Spenden an Sparkassenkunden abgegeben wird.