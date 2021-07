Beißerei zwischen Hunden: Mann bedroht Frau und Passanten in Jena mit Messer

Jena. Zwei Hunde sind in Jena aufeinander losgegangen. Als Passanten eingreifen wollen, zückt ein 57-Jähriger ein Messer und bedroht die Anwesenden.

Am Sonntagabend gingen zwei Hunde in der Schrödingerstraße in Jena aufeinander los. Laut Polizei wurde dabei zunächst der Hund einer Frau durch den eines 57-Jährigen gebissen. Als sich vorbeilaufende Passanten in die Auseinandersetzung einmischten, habe der 57-Jährige ein Taschenmesser aus seinem Rucksack gezogen und damit die Anwesenden bedroht.

Der Mann sei in der Nähe gestellt worden. Er erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung.

